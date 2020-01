Dreikönigstreffen FDP-Chef Lindner mahnt Bundesregierung zu entschlossenem Handeln

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat vor einem politischen Stillstand in Deutschland in einer Zeit wichtiger Weichenstellungen gewarnt. „Deutschland braucht bei diesem Wechsel der Jahrzehnte eine Regierung, die durchstartet. Bloßes Absitzen bis 2021 reicht nicht mehr“, sagte er am Montag beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen in Stuttgart.