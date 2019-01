 Dreikönigstreffen: FDP-Chef Lindner will „bei fairem Angebot“ Regierungsverantwortung übernehmen

StuttgartFDP-Chef Christian Lindner blickt nach eigenen Angaben zuversichtlich auf die Wahlen im laufenden Jahr. „Ich bin optimistisch, wenn ich auf den Zustand der FDP 2019 schaue“, sagte er am Sonntag beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart. Im Herbst stehen Landtagswahlen in Brandenburg, Thüringen und Sachsen an. In Bremen wird im Mai gewählt. Zeitgleich findet die Europawahl statt.