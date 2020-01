Dreikönigstreffen Lindners Arbeiter- und Bauernpartei

Sachpolitisch steckt die FDP bei den Bauern eh in einer Zwickmühle. Zwar stellt sie in Rheinland-Pfalz den zuständigen Landesminister, auch in Niedersachsen sind die Verbindungen zur Landwirtschaft eng. Aber die Sympathien der Bauern für die Liberalen halten sich dann doch in engen Grenzen. Was durchaus rational ist, denn in keiner anderen Partei gibt es eine so breite Unterstützung für den Abbau von EU-Agrarsubventionen. So kommt man nicht umhin, das Engagement für die Bauern zumindest teilweise auf die Oppositionsrolle im Bundestag zurückzuführen. Gut ist, was Aufmerksamkeit schafft.