Drittes Quartal Tarifverdienste steigen ungewöhnlich stark

Die Verdienste der rund 17 Millionen Tarifbeschäftigten in Deutschland sind im dritten Quartal ungewöhnlich kräftig gestiegen. Sie legten zwischen Juli und September inklusive Sonderzahlungen um 3,7 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Seit Beginn der Statistik 2012 gab es nur einmal ein größeres Plus, und zwar im Frühjahr 2017 mit 3,8 Prozent. Die Inflationsrate lag im Sommerquartal mit 2,1 Prozent deutlich darunter. Dadurch blieb auch real ein kräftiges Plus übrig, wodurch die Kaufkraft zugenommen hat. Experten rechnen damit, dass die Reallöhne 2018 das siebte Jahr in Folge zulegen werden.