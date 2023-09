Drogen Bayern plant „zentrale Kontrolleinheit” für Cannabis-Konsum

28. September 2023 | Quelle: dpa

Die Ampel-Regierung hatte einen Gesetzentwurf für eine teilweise Cannabis-Legalisierung auf den Weg gebracht. Bild: Bild: dpa

Bayern will für den Fall einer bundesweiten Cannabis-Legalisierung den Konsum durch eigene Maßnahmen beschränken. Eine „zentrale Kontrolleinheit” soll durch einen strengen Vollzug des Cannabis-Gesetzes der Bundesregierung im Freistaat „den Konsum dieser gefährlichen Droge eindämmen und so weit wie möglich verhindern”, kündigte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) in München an.