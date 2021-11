Drogen: „In der Schweiz ist die Legalisierung von Cannabis mehrheitsfähig“

Rechnen Sie mit einem großen Ansturm bei den Projekten?

Eher nicht. In einigen Kantonen wird die Abgabe über Apotheken erfolgen, was meines Erachtens ungeeignet ist, um die notwendigen Probanden anzulocken. Teilweise sind auch Urinproben und Arztbesuche vorgesehen, was die Hürden weiter erhöht.



In Deutschland darf Cannabis seit 2017 zu medizinischen Zwecken verschrieben werden, um etwa Schmerzen zu lindern. Wie ist die Lage in der Schweiz?

Es gibt schätzungsweise bereits 100.000 Schweizer, die Cannabis aus medizinischen Gründen einnehmen. Davon beziehen nur 3000 bis 4000 Patienten ihr Cannabis über den legalen Weg mit Ausnahmegenehmigungen des Bundesamtes für Gesundheit, der Rest deckt sich im Schwarzmarkt ein. Im kommenden Jahr soll wird in der Schweiz das Betäubungsmittelgesetz geändert werden, um die Abgabe von Cannabis zu medizinischen Zwecken zu vereinfachen und den Export zu ermöglichen. Dann werden auch viele Unternehmen in den Markt einsteigen.