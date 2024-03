Drogen Lauterbach will Cannabis-Legalisierung retten

18. März 2024 | Quelle: dpa

Der Besitz und Anbau von Cannabis sollen vom 1. April an erlaubt sein. Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will ein mögliches Scheitern der Legalisierung von Cannabis zum 1. April abwenden. Er werde die gesamte Woche über dafür kämpfen, dass es eine Anrufung des Vermittlungsausschusses im Bundesrat an diesem Freitag nicht gebe, sagte der SPD-Politiker in Berlin.