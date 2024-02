Drogen Medizin sieht Cannabis-Freigabe kritisch

20. Februar 2024 | Quelle: dpa

Bis zur Volljährigkeit soll Cannabis nach dem geplanten Gesetz verboten bleiben. Bild: Bild: dpa

Rauch einen Joint und der Tag ist dein Freund? Der Gesundheitsausschuss im Bundestag soll sich an diesem Mittwoch abschließend mit dem geplanten Cannabis-Gesetz befassen. Erwartet wird, dass dann noch in dieser Woche der Bundestag darüber abstimmt. Nach Plänen der Ampel-Koalition sollen Anbau und Besitz ab April für Erwachsene in festgelegten Grenzen erlaubt sein - und so mancher Kiffertraum in Deutschland könnte wahr werden.