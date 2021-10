Drogenpolitik Darf´s zum Brötchen noch ein Joint sein?

Was ist denn mit dem Schutz der Gesundheit – zählt das nicht mehr?

Ullmann: Klar muss bleiben, dass Drogen gesundheitlich schädlich sind. Aber als Folge der Illegalität von Cannabis häufen sich Berichte über verunreinigte, gepanschte oder synthetisch veränderte Produkte. Das sind ernstzunehmende Gesundheitsrisiken – die stehen in einem klaren Widerspruch zur Idee der Prävention und des Jugendschutzes.



Die FDP hat bereits 2018 im Bundestag einen Antrag zu Cannabis-Modellprojekten für Erwachsene eingebracht. SPD und Union haben das damals abgelehnt. Inzwischen haben sich die Positionen verändert. Woher kommt der Meinungswandel?

Ullmann: Da spielt die Freigabe von Cannabis in einigen Staaten der USA und in Kanada wohl eine wichtige Rolle. Ich bin ja in Kalifornien geboren und habe die Entwicklung dort genau verfolgt. Inzwischen hat auch die Forschung neue und belastbare Erkenntnisse über Cannabis gewonnen und die sprechen eindeutig für eine Legalisierung. Es ist daher an der Zeit, die Argumente neu zu gewichten und nach der Bundestagswahl einer sachorientierten und ideologiefreien Politik den Weg zu ebnen.