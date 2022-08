Drohende Energiekrise im Winter Schluss mit der Taktiererei, Deutschland braucht jetzt Lösungen!

Opposition und FDP machen mit ihrer plumpen Kommunikation die Lage auch noch schlimmer. So kommt aus Reihen der Liberalen vermehrt die Forderung, die Atomkraftwerke bis 2024 zu betreiben. Das aber erhöht den Widerstand in den Reihen der Grünen, den in der Partei ohnehin unpopulären Schritt zu gehen. Und auch Markus Söder (CSU) schafft mit seiner einfach so herausgehauenen Äußerung, in Niedersachsen gebe es einiges Potenzial für Fracking, nur noch mehr Widerstand – zumal er sich zu möglichem Fracking in Bayern um eine klare Antwort herummogelt. Pendant Stephan Weil (SPD) kontert daher wenig verwunderlich: „Lieber Markus Söder, wie wär’s endlich mit Windkraft in Bayern?“