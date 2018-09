Drohende Fahrverbote Bundesregierung erwägt Hardware-Umrüstung von Euro-5-Dieseln

In die Debatte um Hardware-Nachrüstungen von Diesel-Fahrzeugen kommt Bewegung. Auch das Bundesverkehrsministerium wollte am Freitag eine solche Lösung nicht mehr ausschließen, der Druck auf die Politiker nahm zuletzt zu. Bundessverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hält eine technische Nachrüstung an den Motoren von Euro-5-Dieselautos inzwischen für möglich. „Bei Euro 5 kann man das ins Augen fassen“, sagte Scheuer am Freitag im Fernsehsender n-tv auf die Frage, ob eine solche Hardware-Umrüstung nun von der Bundesregierung angestrebt werde. „Wenn man Hardware nachrüstet, muss auch jedem klar sein: Wir investieren in altes Material“, fügte er hinzu. Ihm sei es „lieber, moderne Fahrzeuge zu haben, und dazu haben wir konkrete Überlegungen im Bundesverkehrsministerium“.