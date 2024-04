Drohende Netzüberlastung Erstem Stromnetz in Deutschland droht der Blackout

Aus Sicht des Energieverbandes BDEW gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass sich der Fall Oranienburg andernorts wiederholt. Die Netzbetreiber würden daher den Anschluss vieler neuer Anlagen in den nächsten Jahren in ihre Planungen einbeziehen. Damit der Ausbau am Ende auch gelingt, könne aber die Politik helfen. Gefordert werden „schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie eine bessere finanzielle und personelle Unterstützung der verantwortlichen Behörden in den Ländern durch den Bund“.



