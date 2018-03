Drohende Zölle auf Stahl: Merkel setzt auf Gespräche mit China

Hardt beklagte, Trump schätze multilaterale Strukturen leider eher gering ein. „Die Europäische Kommission aber sollte nachdrücklich in Washington vortragen, dass wir der Meinung sind, dass solche Fragen im Rahmen von Handelsverhandlungen und Handelsverträgen zu klären sind.“ Er hoffe, dass sich der US-Kongress möglicherweise in der Frage der Zölle gegen Trump positioniere. „Unter Senatoren und Abgeordneten gibt es ein großes Interesse an Deutschland und auch ein großes Interesse an unserer Sicht der Dinge. Das habe ich letzte Woche bei Gesprächen in Washington genau so erfahren.“