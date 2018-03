Drohender Schaden für die Wirtschaft: Diesel-Urteil zwingt Politik zum Handeln

Was Ehlert Sorge bereitet, ist das Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts und die möglichen Konsequenzen daraus. Denn das Gericht hatte am Dienstag den Weg für Fahrverbote für Millionen von Diesel-Autos in deutschen Städten frei gemacht. Wenn die Luft nicht anders sauberer werde, seien die Verbote als letztes Mittel zulässig. Sie müssten aber verhältnismäßig sein und dürften nicht über Nacht eingeführt werden.