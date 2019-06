Drohung: Sachsens-SPD Chef Dulig erhält angeblich Paket mit Sturmgewehr-Nachbau

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) nannte das Drohpaket eine „Riesensauerei“. „Dem treten wir entgegen, das darf es nicht geben“, sagte Kretschmer am Samstag und erinnerte an den Fall des Anfang Juni mutmaßlich von einem Rechtsextremen getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU): „Wir haben gerade einen Fall in Kassel erlebt.“