Druck auf die Autobranche: Was der CDU-Wirtschaftsflügel von den EU-Klimaplänen hält

Klima-, Industrie- und Wirtschaftspolitik sind also für Deutschland nicht zu trennen. Und das ruft den CDU-Wirtschaftsflügel auf den Plan. „Die EU-Abgasnormen lassen VW, BMW und Co. fast nur einen Ausweg: E-Autos. Denn die EU misst nur, was stinkend und qualmend aus dem Auspuff kommt“, sagt Carsten Linnemann, Unionsfraktionsvize im Bundestag und zugleich Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion MIT. „Was beim Kobaltabbau im Kongo, in der Autofabrik in der Türkei oder im Braunkohlewerk in der Lausitz passiert, spielt für die Flottenbilanz keine Rolle. Faktisch zwingen die EU-Regeln die Hersteller dazu, sich auf eine Technologie zu konzentrieren.“