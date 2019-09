Druck der Notenbanken Was negative Bauzinsen bedeuten würden

Was haben Banken von möglichen negativen Bauzinsen?

Negativ verzinste Immobilienkredite könnten für Banken das kleinere Übel sein. Horten sie über Nacht Geld bei der EZB, zahlen sie erhöhte Strafzinsen - statt 0,4 Prozent wie bisher nun sogar 0,5 Prozent. „Der Druck wird größer“, sagt Herbst. „Die Banken wollen ihr Geld loswerden, weil die EZB ihnen zu teuer wird.“ Als eine Lösung böten sich große Baufinanzierungen an, die Banken selbst bei niedrigen Zinsen so gut wie ohne Risiko vergeben könnten.