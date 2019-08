Dünger-Streit: Schulze und Klöckner legen der EU Vorschläge zu strikteren Düngervorgaben vor

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gibt sich im Dünger-Streit mit der EU-Kommission optimistisch. „Ich glaube, dass wir für die EU-Kommission die Sachen, die sie kritisiert haben, jetzt auch ganz konkret adressieren“, sagte sie dem rbb-Inforadio am Mittwoch kurz vor ihrem Treffen mit EU-Kommissar Karmenu Vella. „Wir haben vor, die Düngung weiter zu reduzieren, gerade in den Gebieten in denen es sehr viel Nitrat im Wasser gibt.“