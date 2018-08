Dürre in Deutschland Bauernverband senkt Ernteprognose

Der Deutsche Bauernverband (DBV) korrigiert angesichts der anhaltenden Dürre seine ohnehin pessimistische Ernteprognose nach unten. Statt der zuletzt geschätzten 41 Millionen Tonnen Getreide rechnet der DBV nun mit einer Erntemenge von rund 36 Millionen Tonnen. „Viele Bauern brauchen jetzt eine schnelle Unterstützung. Die aus unserer Sicht eindeutigen Zahlen lassen eine grundsätzliche Entscheidung über Dürrehilfen schon jetzt zu“, erklärte DBV-Präsident Joachim Rukwied am Mittwoch in Berlin. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) wollte noch am Mittwoch Stellung zur Lage der Bauern in den Dürregebieten nehmen.