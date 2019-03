 Düsseldorfer Flughafen: Zwei Flugsteige nach Räumung wieder geöffnet

DüsseldorfNach der Räumung von Teilen des Sicherheitsbereichs am Düsseldorfer Flughafen wurde der Betrieb an zwei von drei Flugsteigen am Freitagmorgen wieder aufgenommen. Die Sperrung der Gates A und C sei aufgehoben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen. Allerdings gebe es noch lange Schlangen an den Sicherheitskontrollen, da alle Passagiere erneut überprüft werden müssten.