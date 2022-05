DUH-Widerspruch gegen Bau von Flüssiggas-Terminal „Sieben mögliche Terminals erscheinen völlig überdimensioniert“

WirtschaftsWoche: Warum will die Deutsche Umwelthilfe die Arbeiten für ein Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven stoppen, die am Donnerstag begannen?

Sascha Müller-Kraenner: Wir müssen unbestritten unabhängig werden von der Gasversorgung aus Russland, aber Klimaschutz und Naturschutz sind genauso wichtig. Das Bundeswirtschaftsministerium hat uns noch nicht erklärt, warum diese Terminals energiepolitisch notwendig sind. Wir sind der Auffassung, dass die Versorgung mit Erdgas in den kommenden Jahren auch ohne solche Terminals zu sichern ist. Es gibt Gutachten renommierter Forschungsinstitute wie etwa vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), dass Versorgungssicherheit auch ohne neue LNG-Terminals zu erreichen ist. Das geht offenbar innerhalb des europäischen Gasmarkts und durch Einsparungen beim Verbrauch.