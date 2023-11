Doch als ihm die verwehrt bleiben, packt er im Hochsicherheitstrakt des Düsseldorfer Oberlandesgerichts trotzdem aus: Ja, er habe im April in Duisburg auf offener Straße einen 35-Jährigen getötet und auch die Bluttat in einem Fitnessstudio mit vier Verletzten begangen. „Aufgrund der Forderungen und Befehle des Islamischen Staats, der dazu aufrief, seine Feinde zu töten. Und um Rache zu nehmen für Millionen getöteter Muslime. Ich wollte so viele Menschen wie möglich töten”, sagt der 27-jährige Angeklagte, ein Syrer.