Eine Amtsrichterin hatte gegen den 29-Jährigen am Mittwoch einen Haftbefehl erlassen und ihn in Untersuchungshaft geschickt, weil er sich gegenüber einem Chat-Partner in Syrien zu einem islamistischen Anschlag bereit erklärt haben soll. Als mögliches Anschlagsziel soll er sich im Internet über pro-israelische Demonstrationen informiert haben.