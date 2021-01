E-Autos aufladen: Wirtschaftsminister Altmaier will bald Vorschläge vorlegen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in den kommenden Tagen einen Vorschlag zum Laden von E-Autos machen. Er wolle diesbezüglich sowohl mit den Fahrzeugherstellern als auch mit den Netzbetreibern sprechen und anschließend ein Konzept vorlegen, der für alle Beteiligten akzeptabel sei, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums (BMWi) am Sonntag mit.