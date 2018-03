E-Government: Gegen den Papierstau in Deutschland

Am Freitag hat er Kanzleramtsminister Peter Altmaier ein umfangreiches Gutachten überreicht mit Handlungsempfehlungen, wie das gelingen könnten. „Es liegt nun in der Hand der sich neu bildenden Regierung, ob die digitale Verwaltung in den kommenden vier Jahren für Bürger und Unternehmen erlebbare Wirklichkeit wird – oder nicht“, mahnte Ludewig. Konkret geht es darum, dass die sogenannten Register, also amtlichen Verzeichnisse wie Grundbücher, oder Einwohnermeldestellen, modernisiert und miteinander vernetzt werden. 214 solche Register gibt es in Deutschland, hat das Statistische Bundesamt für den NKR ermittelt. Und vereinfacht gesagt, herrscht dabei ein ziemliches Durcheinander.