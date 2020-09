E-Mobilität: Altmaier erwägt nun doch Möglichkeiten für höhere E-Auto-Prämien

Nach heftiger Kritik an seinen Kürzungen bei den E-Auto-Kaufprämien erwägt Wirtschaftsminister Peter Altmaier nun eine Kehrtwende. Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, denke man noch einmal über die Möglichkeit einer Kumulation verschiedener Förderprogramme nach, teilte das Ministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen mit, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. „Derzeit prüft die Bundesregierung die Frage einer Erhöhung des Umweltbonus auch ohne Kumulationsverbot", heißt es darin.