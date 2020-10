E-Mobilität: Bund fördert private E-Ladestationen mit 900 Euro

Der Bund schießt zum Ausbau der Elektromobilität in Deutschland für Kauf und Einbau privater Ladestationen jeweils 900 Euro zu. „Damit kommen wir unserem Ziel – Laden für alle, immer und überall – einen entscheidenden Schritt näher“, sagte Verkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag in Berlin. Er gehe davon aus, dass etwa 80 Prozent der Ladevorgänge für E-Autos künftig zu Hause stattfinden werden.