E-Mobilität: Entwurf Klimaplan: Steuervorteile für vollelektrische Firmenwagen

Die Bundesregierung will ab nächstem Jahr die steuerliche Förderung von vollelektrischen Dienst- und Firmenwagen verbessern. Unternehmen könnten den Kauf dieser Wagen per Sonderabschreibung (Afa) von der Steuer absetzen, heißt es im Entwurf des „Klimaschutzprogramm 2022“ der Bundesregierung, der Reuters am Montag vorlag.