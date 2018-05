E-Mobilität: Merkel sieht Chance für E-Auto-Batterieproduktion in Europa

BerlinKanzlerin Angela Merkel sieht wachsende Chancen, dass die deutschen Autohersteller doch eine Batterieproduktion für Elektrowagen in Europa aufbauen könnten. „Ich erkenne ein gewisses Umdenken bei den Automobilherstellern“, sagte Merkel am Dienstag bei einer Veranstaltung der acatech-Akademie der Technikwissenschaften in Berlin. Sie stelle sich hinter die Forderung des scheidenden acatech-Präsidenten Henning Kagermann, wonach Europa eine solche Batterieproduktion benötigt.