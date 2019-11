E-Mobilität: Was vom nächsten Autogipfel zu erwarten ist

Auf den 14 Seiten des „Masterplans“ finden sich viele weitere Ziele und Zwischenziele. Die Politik, so liest es sich, will die Industrie dabei noch stärker an die Hand nehmen. So sollen die Autokonzerne bis 2022 mindestens 15.000 Ladepunkte auf ihren Betriebsgeländen und beim angeschlossenen Handel errichten. Zusätzlich sollen sie prüfen, welche davon auch öffentlich zugänglich gemacht werden können. Dazu seien der Energieverband BDEW und der Verband der Automobilindustrie VDA „aufgefordert, bis März 2020 einen Leitfaden für Mitarbeiter- und Flottenladen zu erarbeiten“.



Man kann gute Gründe finden, die für eine solche Politik der Zielvorgaben sprechen. Klare Ziele erhöhen schließlich den Druck. Problematisch wird es allerdings, wenn vor lauter Zielen in Vergessenheit gerät, was auf dem Weg noch an Detailarbeit zu tun ist.