E-Scooter-Chaos An der Berliner Lösung sollten sich Städte ein Vorbild nehmen

Gefühlt jede Woche wächst das Angebot an Anbietern, die E-Scooter verleihen. Und damit, so der Eindruck nach ein paar Wochen, in einigen Großstädten auch das Chaos. Schwere Unfälle, Trunkenheit am Lenker, und Gehwege voller E-Scooter, die schlicht im Weg stehen. Man mag die ständigen Hinweise auf diese Probleme für das ewige Genörgel von Kulturpessimisten mit neu entdeckter Verkehrsexpertise halten. Aber zumindest in Berlin sah sich die Stadt gezwungen, mit den Verleihern neue Regeln zu finden.