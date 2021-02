E-Tankstellen: Bundesregierung einigt sich auf Ausbau-Konzept für E-Tankstellen an Autobahnen

Die Bundesregierung hat sich auf ein Konzept für den flächendeckenden Aufbau von Strom-Tankstellen auf Langstrecken verständigt. Mit insgesamt fast zwei Milliarden Euro sollen so bis Ende 2023 rund 1000 Ladestationen an Autobahnen aber auch in abgelegenen Regionen aufgebaut werden, wie aus dem aktuellen Gesetzentwurf des Verkehrsministeriums hervorgeht, der Reuters am Dienstag vorlag.