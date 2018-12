E-Zigaretten Das letzte Gefecht um die Tabak-Werbung

Die Argumentation von Philip Morris: „Die Lebensqualität der Raucher könnte deutlich erhöht werden, wenn Raucher in großer Zahl auf schadstoffreduzierte Alternativen umsteigen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch dazu müssten Raucher über diese Alternativen erst informiert werden – durch Werbung. Der Konzern führt längst nur noch ein hinhaltendes Rückzugsgefecht. Doch das tut er mit großem Einsatz. Dazu gehört eine selbst in Auftrag gegebene Studie der Unternehmensberatung Roland Berger in Zusammenarbeit mit dem Institut für Politikfolgenabschätzung (IPE), die zeige: „Stiegen alle 17 Millionen Raucher auf risikoreduzierte Alternativen zur Zigarette um, könnte die Lebensqualität von Menschen um mehr als 50 Prozent verbessert werden. Im Szenario, in dem die Hälfte aller Raucher umsteigt, bedeutete dies immerhin eine Verbesserung um 25 Prozent.“ Auch eine Studie des Bundesamts für Risikobewertung belegt, „dass die Konzentrationen der wichtigsten Karzinogene in den Emissionen des analysierten HNB-Produkts [IQOS, Anm. d. Red.] im Vergleich zu konventionellen Tabakzigaretten deutlich reduziert sind und dass die Überwachung dieser Emissionen mit standardisierten Maschinenrauchverfahren verlässliche und reproduzierbare Daten liefern.“