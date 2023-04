Wenn es noch Chronisten gäbe, so wie im Mittelalter, dann würden sie in der Energiegeschichte unseres Landes den 15. April 2023 festhalten. Aber als was? Als Meilenstein? Als Tiefpunkt? Point of no return? Als Ende oder Anfang? Nun, zumindest als einen Tag, an dem nach Jahrzehnten der Irrungen und Wirrungen ein sehr spezielles und hitziges Kapitel schließt: der Ausstieg Deutschlands aus der Kernkraft.