So in etwa haben sich die Redaktion und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag am Freitag gefühlt, als die neue WirtschaftsWoche draußen war, als erste Reaktionen kamen und Bilder vom Cover die sozialen Netzwerke fluteten: Das Magazin auf einem Boot, auf einem Tisch, neben einem schlafenden Hund, in der Sonne neben einem Cappuccino – so soll es sein! Wir haben gefeiert am Freitag, und gleichzeitig war uns klar, dass die Arbeit nun losgeht: Wir müssen nicht nur Kritik und Anregungen ernst nehmen (die wir genauso sammeln wie das Lob), sondern das Konzept mit Leben füllen, Woche für Woche – und jeden Tag auf unserer Website.