Deutschland ist natürlich keine Firma, die am Ende ist, und Probleme werden hier nicht verschwiegen, sondern rauf und runter angesprochen. Es gibt allerdings, nach anderthalb Jahren „Mehr Fortschritt wagen“, eine immer größere Kluft zwischen dem, was propagiert, und dem, was erreicht wird. Woran liegt das eigentlich? Man hört verschiedene Gründe: an der FDP. An Habeck. Am Kanzler. An den Medien, die nur meckern. Am Volk, das nicht will. An der „Bild“-Zeitung und ihren „Heiz-Hammer“-Kampagnen. An dem Tempo. Das meiste halte ich für Projektionen.



Lesen Sie auch: Pustet den Glitzer weg – wie nachhaltig ist der Aufschwung am Standort Deutschland?



Für die Kluft gibt es zwei Gründe. Erstens spüren und sehen wir, dass die Führung nicht an einem Strang zieht. Ganz schlecht für Change-Projekte. Zweitens setzen Vorgehensweise und die Mittel und Methoden offenkundig nicht die Energie frei, die für das Tempo bis 2030 notwendig wäre. Aufbruch kann man nicht verordnen, das funktioniert über Anreize.