Diese Phase der Wohlstandidylle, in der die Deutschen zufrieden waren wie seit Jahrzehnten nicht, endete bekanntlich 2020 jäh und brutal durch die Pandemie. Viele dachten, dass 2021 das Jahr der Erholung würde – und dass danach alles so weiterbrummt. Dass sich das goldene Jahrzehnt quasi automatisch in die 2020er wälzt. Ein Irrtum. 2022 folgte Schock Nummer zwei, noch brutaler, noch existenzieller. Seitdem herrscht im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft helle Aufregung. Die Farben der Zukunft werden zwar hell gemalt, die Gegenwart aber ist eher düster.