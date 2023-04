In dieser Geschichte scheint ein Dilemma auf, das bis heute ungelöst und in immer neuen Varianten zu einer Schicksalsfrage der deutschen Wirtschaft geworden ist: Wir brauchen China, sind abhängig von China, und wir fürchten China. Diese Furcht schwang immer mit, auch als die Geschäfte noch entspannter liefen. Die Sorge vor einem „Kill Switch“ in chinesischen 5G-Bauteilen mag übertrieben sein, aber als Metapher passt sie gut auf die Urangst vieler Unternehmen: dass man nach Jahren der Zusammenarbeit plötzlich ausgeschlossen, quasi abgeklemmt wird. Also nutze man über die Jahre die gigantischen Chancen, sah nur die Größe des Marktes, in der Hoffnung, technologisch immer weiter zu sein und verdrängte die Gefahren – und das tun viele Firmen weiterhin.