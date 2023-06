Wenn ein Gesetzentwurf überfordert, gibt es auch eine andere Seite. Wenn man ehrlich ist, geht es nicht nur um Fristen, ob eine Öl- oder Gasheizung ab 2024 oder 2025 verboten wird. Die Kritik hatte immer auch einen Beigeschmack, Nebentöne, ja fast eine Schlagseite: Hier und da wurde der Eindruck erweckt, dass alles nur die nächste grüne Sau sei, die durch die Dörfer getrieben wurde – ja, dass die Dekarbonisierung der Gebäude nicht nur übertrieben, sondern unmöglich ist. Was Unsinn ist.



Diese Haltung verstellt den Blick auf die Zukunft, weil eine Transformation anstrengend und teuer ist – teuer heißt aber nicht: überflüssig oder unmöglich. Klimaschutz wird bei Häusern konkret und spürbar, das ist kein Chemiewerk, keine Stahlhütte, die andere umrüsten müssen. Es ist einfach, in Umfragen für Klimaschutz zu sein, sich ab und an einen Veggie Burger zu genehmigen oder seine Kids zur „Fridays for Future“-Demo zu begleiten.