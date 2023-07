Diese Mails sind ein Symptom dafür, dass wir bei unseren Tätigkeiten meist gestört und unterbrochen werden: Wir schreiben, und das Handy klingelt. Wir telefonieren, hören aber nicht mehr zu, weil eine Slack-Nachricht oder WhatsApp kommt. Wir sind im Call, doch die Stimmen quaken im Hintergrund, weil wir eine Mail schreiben – der Kreislauf des Büroalltags. Multitasking und Multichannel, Verdichtung und Unterbrechung kennzeichnen Arbeitstage, in denen der halbstündige Call die Maßeinheit geworden ist. „Management by Incident“ – man klärt und regelt das, was gerade aufpoppt.