Editorial: Der neue Chefredakteur der WirtschaftsWoche stellt sich vor

Der Rhythmus, der im Namen der WiWo steckt, ist für Magazinmarken übrigens der Beste in der heutigen Zeit. Weil man in jenen Situationen andockt, in denen man überhaupt noch in Köpfe vordringt, wenn sie am Wochenende innehalten. Was nicht heißt, dass man in diesem Rhythmus verharrt, im Gegenteil, längst erreicht Sie die WiWo auf allen Kanälen zu fast jeder Zeit. Ich war überrascht, wie reich das Universum schon ist, das die WiWo bietet. Darauf will ich aufbauen und es ausbauen.