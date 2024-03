Habeck konnte auf der Reise die Wachstumsgeschichte besichtigen, die in der Heimat so schmerzlich fehlt, die er nicht in Gang setzen konnte. Auch hier ist der Blick hinter die Show wichtig: Der IRA ist Protektionismus, auf Pump finanziert, ein grün lackiertes America First ohne Trumps Donnergroll. Er ist mitnichten unbürokratisch, wie deutsche Unternehmer berichteten, die von Illinois bis Nebraska mit Fachkräftemangel kämpfen.