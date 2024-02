Offenbar hat der Streit am Jahresende, der sich seitdem zieht, für so viel Unsicherheit gesorgt, dass die anderthalb Monate dieses Jahres verloren sind. Das Jahr fühlt sich derzeit an, als seien wir in der zweiten Januarwoche. Die Regierung muss endlich etwas tun, das schnell und gezielt wirkt – neben den Gesetzen zur Planungsbeschleunigung et cetera, die hoffentlich in zwei oder drei Jahren ihre Wirkung entfalten.



Lesen Sie auch: Deutschland hat in puncto Attraktivität Federn gelassen