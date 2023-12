Warum aber wird das Bürgergeld nun zu einem Symbol in diesem Streit, wo und wie wir sparen? Es ist ja nicht das einzige Symbol, die Chipfabrik in Magdeburg von Intel – ein Hebel von zehn Milliarden – wird ebenso so oft ins Spiel gebracht. Diese steht sinnbildlich für das Ringen um den deutschen Standort, ob hier noch Fabriken gebaut werden oder nicht. Das letzte Aufgebot, koste, was es wolle, in Deutschland wird auch künftig produziert!



Die Symbolik des Bürgergeldes ist vielschichtiger.



Wir sind beim Sozialstaat an einem Wendepunkt, weil die meisten Ideen und Wünsche noch aus einer Zeit stammen, in der es mehr zu verteilen gab. Und es wurde und wird freigiebig verteilt: Der Abbau des Sozialstaates ist ein Mythos. Die Sozialquote – das Verhältnis von Sozialleistungen zur Wirtschaftsleistung – hat 2019 die 30-Prozent-Marke überschritten und liegt seitdem konstant darüber. Allein die Ausgaben für das Bürgergeld steigen nun einige Milliarden auf über 26 Milliarden Euro.