Die guten Nachrichten klingen in diesem Sommer mühsam und ambivalent: Wieder eine neue Fabrik in Deutschland, wieder Chips, wieder im Osten! TSMC, ein Weltmarktführer aus Taiwan, siedelt sich hier an. Das klingt nach Jobs, Technologie, Autonomie. Doch wieder braucht es Subventionen, fünf Milliarden Euro. Und so scheint die Zukunft stets teuer erkauft, während der Abgang und Abstieg geräuschlos oder automatisch erfolgen.