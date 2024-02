Vor zwei Jahren verhängte der Westen ein Bündel von Sanktionen gegen Russland, die es in der Form und dem Ausmaß noch nicht gegen ein Land gegeben hatte. Ihre Wirkung hat enttäuscht, reicht aber dennoch weit über Russland hinaus. Denn in der Folge hat das Sanktionsregime zwei mächtige Narrative erzeugt: zum einen, dass der Westen samt seiner Werte und Weltordnung im Niedergang sei und sich auflöse. Zum anderen, dass viele Länder, vor allem in Europa, mehr leiden als Russland, dessen Wirtschaft robust durch den Krieg steuert, sich angepasst hat. Vor allem das zweite Narrativ ist wirkmächtig, weil damit Politik gemacht wird – und es in Wahlkämpfen benutzt wird, mit dem Ruf nach „Verständigung mit Moskau“, damit bald wieder billiges Gas fließt.