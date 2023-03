Editorial: Gut gegen Böse, Sonne gegen Benzin

Für Olaf Scholz stand der Streit in der Koalition „stellvertretend für die ganze Gesellschaft auf ihrem Weg in eine wirtschaftlich erfolgreiche Moderne“. Puh. Oder ist da was dran? Zumindest haben SPD und Grüne für jede Zumutung eine Lösung: „You never walk alone“, sagte der Kanzler, und das heißt offenbar auch: You never heat alone. You never drive alone.