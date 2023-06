Seit dem Entstehen der AfD, und das ist der Fehler, tun viele Politiker so, als sei ihr Aufstieg nicht nur ein Unglück, sondern ein Unfall, dessen Schäden man beseitigen könne. Ja, manche erklären sie zu einer Art Seuche, für die man nur ein Gegengift suchen müsse, um sie einzudämmen. Weil Deutschland im Grunde immun dagegen sei. Genauso falsch ist es, die AfD als Normalzustand zu betrachten – den Deutschland nur später als Frankreich, Schweden oder Italien erreicht. Wir können aber von diesen Ländern lernen, was nicht funktioniert hat: Runterspielen, Ignorieren, Ausgrenzen, Nachahmen, Dämonisieren, leider so ziemlich alles.