Editorial: Wer der Wirtschaft helfen will, kann nicht nur Geld verteilen

Endlich, könnte man sagen – wären die Vorschläge, die nun überall auf den Tisch kommen, nicht wild und durcheinander. Die Grünen wollen eine „Investitionsagenda“, was bedeutet: Geld durch Anreize in weitere grüne Projekte lenken. Die Liberalen wollen Unternehmen entlasten, unter anderem mit einer Investitionsprämie, und Bürokratie abbauen. Und nun Söder: Er will deutsche Wachstumsschwäche per Konjunkturprogramm kontern, „mit dem Industrie, Mittelstand und Handwerk stabilisiert werden“. Energiesteuern sollen gesenkt, die Mehrwertsteuer auf alle Grundnahrungsmittel und die Erbschaftsteuer auf das Elternhaus abgeschafft werden. Dazu wie üblich: mehr Geld für Schulen, Straßen, Brücken.