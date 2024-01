Drittens, diese Transformation ist keine Marktwirtschaft. Sie vollzieht sich in einer Zeit, in der in China und den USA zwei große Märkte merkantilistisch gesteuert, gestaltet und gepampert werden. Es ist ein unfaires, ungleiches Spiel, dessen Regeln laufend umgeschrieben werden. Wenn in Deutschland also etwas verschlafen wurde, muss man hinzufügen: An manchen Stellen sind noch nicht einmal alle aufgewacht.



